Gudjon Petur Stefansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gudjon Petur Stefansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gudjon Petur Stefansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gudjon Petur Stefansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gudjon Petur Stefansson 1 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Guðjón Pétur Stefánsson şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gudjon Petur Stefansson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Keflavík ÍF futbol takımında oynamaktadır. Keflavík ÍF takımına 1 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Gudjon Petur Stefansson'nin Keflavík ÍF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Gudjon Petur Stefansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gudjon Petur Stefansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Aralık 2021 yılında Keflavík
Gudjon Petur Stefansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gudjon Petur Stefansson şuan Keflavík ÍF takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.