Gudmundur Andri Tryggvason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gudmundur Andri Tryggvason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gudmundur Andri Tryggvason kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gudmundur Andri Tryggvason ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gudmundur Andri Tryggvason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gudmundur Andri Tryggvason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gudmundur Andri Tryggvason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gudmundur Andri Tryggvason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gudmundur Andri Tryggvason 4 Kasım 1999 tarihinde Tromsø şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Guðmundur Andri Tryggvason şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gudmundur Andri Tryggvason Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Gudmundur Andri Tryggvason, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Valur Reykjavík takımına 8 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Gudmundur Andri Tryggvason'nin Valur Reykjavík ile sözleşmesi 16 Ekim 2024 tarihinde bitmektedir.

Gudmundur Andri Tryggvasonboyu ve yaşı kaç

Gudmundur Andri Tryggvason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gudmundur Andri Tryggvason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Gudmundur Andri Tryggvason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gudmundur Andri Tryggvason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında KR Reykjavík

12 Ocak 2018 yılında IK Start

14 Mayıs 2019 yılında Víkingur

31 Aralık 2019 yılında IK Start

8 Mayıs 2021 yılında Valur

Gudmundur Andri Tryggvason kimdir

Gudmundur Andri Tryggvason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gudmundur Andri Tryggvason şuan Valur Reykjavík takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Gudmundur Andri Tryggvason Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda U21 takımında 19 numaralı formasıyla 22 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 18 numaralı formasıyla 4 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gudmundur Andri Tryggvason nereli

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