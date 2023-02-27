Gudmundur Baldvin Nokkvason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gudmundur Baldvin Nokkvason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gudmundur Baldvin Nokkvason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gudmundur Baldvin Nokkvason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gudmundur Baldvin Nokkvason 27 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Guðmundur Baldvin Nökkvason şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gudmundur Baldvin Nokkvason Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stjarnan Gardabaer futbol takımında oynamaktadır. Stjarnan Gardabaer takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Gudmundur Baldvin Nokkvason'nin Stjarnan Gardabaer ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Gudmundur Baldvin Nokkvason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gudmundur Baldvin Nokkvason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gudmundur Baldvin Nokkvason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gudmundur Baldvin Nokkvason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Stjarnan

Gudmundur Baldvin Nokkvason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gudmundur Baldvin Nokkvason şuan Stjarnan Gardabaer takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Gudmundur Baldvin Nokkvason Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U19 takımında 7 numaralı formasıyla 1 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.