Gudmundur Kristjansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gudmundur Kristjansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gudmundur Kristjansson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gudmundur Kristjansson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gudmundur Kristjansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gudmundur Kristjansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gudmundur Kristjansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gudmundur Kristjansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gudmundur Kristjansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gudmundur Kristjansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gudmundur Kristjansson 1 Mart 1989 tarihinde Kópavogur şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Guðmundur Kristjánsson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gudmundur Kristjansson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gudmundur Kristjansson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stjarnan Gardabaer futbol takımında oynamaktadır. Stjarnan Gardabaer takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Gudmundur Kristjansson'nin Stjarnan Gardabaer ile sözleşmesi 16 Kasım 2025 tarihinde bitmektedir.

Gudmundur Kristjansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gudmundur Kristjansson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Gudmundur Kristjansson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gudmundur Kristjansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mart 2006 yılında Breidablik

10 Mayıs 2008 yılında Haukar

13 Haziran 2008 yılında Breidablik

30 Mart 2012 yılında IK Start

31 Aralık 2012 yılında Breidablik

22 Şubat 2013 yılında IK Start

22 Şubat 2018 yılında Hafnarfjördur

2 Şubat 2023 yılında Stjarnan

Gudmundur Kristjansson kimdir

Gudmundur Kristjansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gudmundur Kristjansson şuan Stjarnan Gardabaer takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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Gudmundur Kristjansson nereli

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