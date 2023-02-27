Gudmundur Magnusson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gudmundur Magnusson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gudmundur Magnusson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gudmundur Magnusson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gudmundur Magnusson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gudmundur Magnusson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gudmundur Magnusson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gudmundur Magnusson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gudmundur Magnusson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gudmundur Magnusson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gudmundur Magnusson 10 Haziran 1991 tarihinde doğmuştur.  İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Guðmundur Magnússon şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gudmundur Magnusson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KSirius Football Management yapmaktadır. Gudmundur Magnusson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fram Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fram Reykjavík takımına 23 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Gudmundur Magnusson'nin Fram Reykjavík ile sözleşmesi 31 Ekim 2024 tarihinde bitmektedir.

Gudmundur Magnusson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gudmundur Magnusson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Gudmundur Magnusson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gudmundur Magnusson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ekim 2007 yılında Fram Reykjavík

17 Temmuz 2011 yılında Víkingur Ó.

21 Şubat 2014 yılında Fram Reykjavík

18 Temmuz 2014 yılında HK Kópavogs

16 Ekim 2014 yılında Fram Reykjavík

21 Şubat 2015 yılında HK Kópavogs

22 Şubat 2016 yılında Keflavík

24 Şubat 2017 yılında Fram Reykjavík

21 Şubat 2019 yılında ÍBV

29 Temmuz 2019 yılında Víkingur Ó.

16 Ekim 2019 yılında ÍBV

22 Şubat 2020 yılında Grindavík

23 Nisan 2021 yılında Fram Reykjavík

Gudmundur Magnusson kimdir

Gudmundur Magnusson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gudmundur Magnusson şuan Fram Reykjavík takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gudmundur Magnusson nereli

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