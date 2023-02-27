Gudmundur Rafn İngason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gudmundur Rafn İngason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Gudmundur Rafn İngason kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gudmundur Rafn İngason ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.