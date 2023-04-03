Gudmundur Rafn İngason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gudmundur Rafn İngason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gudmundur Rafn İngason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gudmundur Rafn İngason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gudmundur Rafn İngason {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gudmundur Rafn İngason Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Fylkir Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fylkir Reykjavík takımına - tarihinde katılmıştır. Gudmundur Rafn İngason'nin Fylkir Reykjavík ile sözleşmesi 16 Ekim 2024 tarihinde bitmektedir.
Gudmundur Rafn İngason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gudmundur Rafn İngason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gudmundur Rafn İngason şuan Fylkir Reykjavík takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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