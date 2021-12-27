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Gudubet ne demek, TDK'ya göre Gudubet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Gudubet kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Gudubet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Gudubet nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Gudubet kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Gudubet ne demek, TDK'ya göre Gudubet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gudubet ne demek? Gudubet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gudubet kelimesi. Peki gudubet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gudubet nedir, gudubet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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GUDUBET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gudubet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Gudubet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre gudubet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yüzüne bakılmayacak kadar sevimsiz ve çirkin

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