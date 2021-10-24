Güdük ne demek, TDK'ya göre Güdük kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Güdük ne demek? Güdük TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi güdük kelimesi. Peki güdük ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre güdük nedir, güdük kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GÜDÜK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Güdük kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre güdük kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eksik yanı olan, tamamlanmamış, kısa

- Kuyruğu kesik veya kopmuş

- Yetersiz, sonuç vermemiş



GÜDÜK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Güdük minare.

- Boş elleri ve yavan bakışları ile ne güdük bir görünüşü var.



GÜDÜK KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- güdük kalmak

