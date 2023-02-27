Gue Sung Cho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gue Sung Cho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gue Sung Cho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gue Sung Cho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gue Sung Cho 25 Ocak 1998 tarihinde Ansan, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 조규성 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gue Sung Cho Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Inspokorea yapmaktadır. Gue Sung Cho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 29 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Gue Sung Cho'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gue Sung Cho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/whrbtjd/

Gue Sung Cho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gue Sung Cho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gue Sung Cho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gue Sung Cho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Wongok MS

1 Ocak 2013 yılında FC Anyang U18

1 Ocak 2016 yılında Gwangju Uni

4 Ocak 2019 yılında FC Anyang

29 Ocak 2020 yılında Jeonbuk Hyundai

8 Mart 2021 yılında Gimcheon Sangmu

7 Eylül 2022 yılında Jeonbuk Hyundai

Gue Sung Cho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gue Sung Cho şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gue Sung Cho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Iho Elementary School (이호초등학교, 2007-2009),Wongok Middle School (원곡중학교, 2010-2012),FC Anyang U18 (안양공업고등학교, 2013-2015),Gwangju University (광주대학교, 2016-2018)

Güney Kore takımında 9 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 6 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 19 numaralı formasıyla 12 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 18 numaralı formasıyla 14 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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