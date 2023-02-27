Gue Sung Cho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gue Sung Cho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gue Sung Cho kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gue Sung Cho ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Gue Sung Cho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gue Sung Cho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gue Sung Cho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gue Sung Cho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gue Sung Cho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gue Sung Cho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gue Sung Cho 25 Ocak 1998 tarihinde Ansan, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 조규성 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gue Sung Cho Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Inspokorea yapmaktadır. Gue Sung Cho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 29 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Gue Sung Cho'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gue Sung Cho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/whrbtjd/

Gue Sung Cho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gue Sung Cho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gue Sung Cho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gue Sung Cho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Wongok MS

1 Ocak 2013 yılında FC Anyang U18

1 Ocak 2016 yılında Gwangju Uni

4 Ocak 2019 yılında FC Anyang

29 Ocak 2020 yılında Jeonbuk Hyundai

8 Mart 2021 yılında Gimcheon Sangmu

7 Eylül 2022 yılında Jeonbuk Hyundai

Gue Sung Cho kimdir

Gue Sung Cho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gue Sung Cho şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Iho Elementary School (이호초등학교, 2007-2009),
Wongok Middle School (원곡중학교, 2010-2012),
FC Anyang U18 (안양공업고등학교, 2013-2015),
Gwangju University (광주대학교, 2016-2018)

Gue Sung Cho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 9 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 6 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 19 numaralı formasıyla 12 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 18 numaralı formasıyla 14 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gue Sung Cho nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Son Haberler
Beto Da Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beto Da Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beto Da Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beto Da Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Su İl Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Su İl Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Su İl Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Su İl Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Franchesco Flores kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franchesco Flores Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Franchesco Flores kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franchesco Flores Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tae Seok Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tae Seok Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tae Seok Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tae Seok Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Çok Okunanlar
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Rukiye Eker Ömeroğlu'nun biyografisi
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Rukiye Eker Ömeroğlu'nun biyografisi
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konuştu: ''Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konuştu: ''Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi