Guede Nadje kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guede Nadje Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guede Nadje adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guede Nadje Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guede Nadje 12 Kasım 2003 tarihinde Saint-Maurice şehrinde doğmuştur. Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Guédé Noah Nadje şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guede Nadje Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Guede Nadje, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO B futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO B takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Guede Nadje'nin Angers SCO B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Guede Nadje Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guede Nadje isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guede Nadje Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guede Nadje futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2021 yılında Angers SCO B

Guede Nadje Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guede Nadje şuan Angers SCO B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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