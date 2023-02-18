Guelor Kanga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guelor Kanga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guelor Kanga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guelor Kanga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guelor Kanga 1 Eylül 1990 tarihinde Oyem şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Gabon,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Guélor Kanga Kaku şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guelor Kanga Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Louis DENOLLE yapmaktadır. Guelor Kanga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kızılyıldız futbol takımında oynamaktadır. FK Kızılyıldız takımına 31 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Guelor Kanga'nin FK Kızılyıldız ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Guelor Kanga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/guelor1990/

Guelor Kanga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guelor Kanga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Guelor Kanga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guelor Kanga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Mangasport

1 Temmuz 2010 yılında Missile FC

1 Temmuz 2012 yılında CF Mounana

9 Şubat 2013 yılında Rostov

1 Temmuz 2016 yılında Kızılyıldız

31 Ocak 2018 yılında Sparta Prag

31 Temmuz 2020 yılında Kızılyıldız

Guelor Kanga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guelor Kanga şuan FK Kızılyıldız takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Guelor Kanga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gabon takımında 12 numaralı formasıyla 15 Haziran 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 60 maçta 2 gol atmıştır.

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