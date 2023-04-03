Guerric Bernou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guerric Bernou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guerric Bernou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guerric Bernou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guerric Bernou 11 Mayıs 2004 tarihinde Bordeaux şehrinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guerric Bernou Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CH Conseil et Management yapmaktadır. Guerric Bernou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Girondins Bordeaux B futbol takımında oynamaktadır. FC Girondins Bordeaux B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Guerric Bernou'nin FC Girondins Bordeaux B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guerric Bernou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guerric Bernou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guerric Bernou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guerric Bernou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Bordeaux U19

1 Temmuz 2022 yılında G. Bordeaux B

Guerric Bernou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guerric Bernou şuan FC Girondins Bordeaux B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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