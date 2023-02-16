Guessouma Fofana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guessouma Fofana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guessouma Fofana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guessouma Fofana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guessouma Fofana 17 Aralık 1992 tarihinde Le Havre şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Moritanya,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guessouma Fofana Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Guessouma Fofana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nîmes Olympique futbol takımında oynamaktadır. Nîmes Olympique takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Guessouma Fofana'nin Nîmes Olympique ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Guessouma Fofana Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/guessfof/

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Guessouma Fofana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guessouma Fofana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Guessouma Fofana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guessouma Fofana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Le Havre B

28 Ağu 2012 yılında Boulogne B

1 Temmuz 2013 yılında AS Lyon-Duchère

1 Temmuz 2015 yılında Amiens SC

28 Ağu 2018 yılında Guingamp

2 Eylül 2019 yılında Le Mans FC

30 Haziran 2020 yılında Guingamp

1 Temmuz 2021 yılında CFR Cluj

28 Ocak 2023 yılında Nîmes Olympique

Guessouma Fofana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guessouma Fofana şuan Nîmes Olympique takımında oynamakta ve 76 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Guessouma Fofana Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ententes Sportives du Mont-Gaillard Le Havre, AC Le Havre

Moritanya takımında 8 numaralı formasıyla 16 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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