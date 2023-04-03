Guga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Guga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Guga 28 Mart 2005 tarihinde Mafra şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Pereira Salgueiro şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Guga Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Guga, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Mafra A23 futbol takımında oynamaktadır. CD Mafra A23 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Guga'nin CD Mafra A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Guga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Guga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında Bilinmiyor
1 Temmuz 2016 yılında Mafra Form.
1 Temmuz 2018 yılında Mafra Sub-15
1 Temmuz 2019 yılında Torreense S15
1 Temmuz 2020 yılında Mafra Sub-17
1 Temmuz 2021 yılında Torreense S17
1 Temmuz 2022 yılında Vilafranqu. U19
1 Ocak 2023 yılında Mafra A23
Guga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Guga şuan CD Mafra A23 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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