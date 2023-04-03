Guga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Guga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Guga 3 Kasım 2002 tarihinde Porto şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Gonçalo Lopes Almeida şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Guga Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Guga, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Leixões SC A23 futbol takımında oynamaktadır. Leixões SC A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Guga'nin Leixões SC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Guga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Guga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında FC Porto A.
1 Temmuz 2015 yılında FC Porto U15
1 Temmuz 2016 yılında Gondomar Sub-15
1 Temmuz 2017 yılında Leixões Sub-17
1 Temmuz 2019 yılında Leixões U19
1 Temmuz 2020 yılında Académica U19
1 Temmuz 2021 yılında Académica A23
1 Temmuz 2022 yılında Leixões A23
Guga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Guga şuan Leixões SC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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