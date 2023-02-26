Guga Palavandishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guga Palavandishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guga Palavandishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guga Palavandishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guga Palavandishvili 14 Ağustos 1993 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გუგა ფალავანდიშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guga Palavandishvili Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROACTIVE SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Batumi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Batumi takımına 11 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Guga Palavandishvili'nin Dinamo Batumi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guga Palavandishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guga Palavandishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guga Palavandishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guga Palavandishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında FC Gagra

1 Temmuz 2013 yılında Dinamo II

1 Ağustos 2014 yılında FC Dila

1 Temmuz 2016 yılında Torpedo Kutaisi

17 Şubat 2017 yılında Dacia

8 Temmuz 2017 yılında Torpedo Kutaisi

24 Ocak 2018 yılında Podbeskidzie

20 Temmuz 2019 yılında Ventspils

9 Eylül 2020 yılında PAS Lamia

11 Ağustos 2021 yılında Dinamo Batumi

Guga Palavandishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guga Palavandishvili şuan Dinamo Batumi takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Guga Palavandishvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan takımında 23 numaralı formasıyla 8 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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