Gugu Çiçeği ne demek, TDK'ya göre Gugu Çiçeği kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gugu çiçeği ne demek? Gugu çiçeği TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gugu çiçeği kelimesi. Peki gugu çiçeği ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gugu çiçeği nedir, gugu çiçeği kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GUGU ÇİÇEĞİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gugu çiçeği kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre gugu çiçeği kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hüsnüyusuf

