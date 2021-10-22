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Güğüm ne demek, TDK'ya göre Güğüm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Güğüm kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Güğüm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Güğüm nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Güğüm kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Güğüm ne demek, TDK'ya göre Güğüm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Güğüm ne demek? Güğüm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi güğüm kelimesi. Peki güğüm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre güğüm nedir, güğüm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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GÜĞÜM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Güğüm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Güğüm kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre güğüm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yandan kulplu, boynu uzun, genellikle bakırdan su kabı

GÜĞÜM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Beş yaşımdan başlayarak buradan eve güğümlerle ben de su taşıdım.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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