Gui Guedes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gui Guedes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gui Guedes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gui Guedes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gui Guedes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gui Guedes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gui Guedes

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gui Guedes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gui Guedes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gui Guedes 17 Nisan 2002 tarihinde Santa Marta de Penaguião şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Guilherme Borges Guedes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gui Guedes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Gui Guedes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Lugo futbol takımında oynamaktadır. CD Lugo takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Gui Guedes'nin CD Lugo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gui Guedes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gui22____/

Gui Guedesboyu ve yaşı kaç

Gui Guedes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gui Guedes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gui Guedes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gui Guedes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Vitória SC S15

1 Temmuz 2017 yılında Guimarães U17

1 Ocak 2019 yılında Guimarães U19

1 Temmuz 2019 yılında Guimarães A23

1 Temmuz 2021 yılında Vit. Guimarães

1 Temmuz 2022 yılında UD Almería

3 Şubat 2023 yılında CD Lugo

30 Haziran 2023 yılında UD Almería

Gui Guedes kimdir

Gui Guedes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gui Guedes şuan CD Lugo takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adc Sta. Marta Penaguião (2010-12), Vitória SC (2012-21);

Gui Guedes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U20 takımında 21 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 20 numaralı formasıyla 27 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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Gui Guedes nereli

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