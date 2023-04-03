Gui Lima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gui Lima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gui Lima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gui Lima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gui Lima 9 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Guilherme Lima Coelho şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gui Lima Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gui Lima, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rio Ave FC A23 futbol takımında oynamaktadır. Rio Ave FC A23 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Gui Lima'nin Rio Ave FC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Gui Lima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gui Lima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Varzim Sub-15
1 Temmuz 2018 yılında Rio Ave Sub-15
1 Temmuz 2019 yılında Rio Ave Juvenis
1 Temmuz 2020 yılında Rio Ave A23
Gui Lima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gui Lima şuan Rio Ave FC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Varzim (-2018), Rio Ave (2018-20)
Gui Lima Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz U18 takımında 16 numaralı formasıyla 27 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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