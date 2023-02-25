Guichao Wu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guichao Wu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guichao Wu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guichao Wu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guichao Wu 2 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 吴贵超 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guichao Wu Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına 28 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Guichao Wu'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Guichao Wu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guichao Wu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guichao Wu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guichao Wu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında BJ Guoan

20 Şubat 2018 yılında MX Techand

1 Ocak 2019 yılında GD S.Tig. Res.

11 Temmuz 2019 yılında GD Sou. Tigers

28 Ağustos 2020 yılında CD Rongcheng

Guichao Wu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guichao Wu şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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