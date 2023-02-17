Guido Burgstaller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guido Burgstaller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Guido Burgstaller kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Guido Burgstaller ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Guido Burgstaller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guido Burgstaller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guido Burgstaller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guido Burgstaller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guido Burgstaller 29 Nisan 1989 tarihinde Villach şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guido Burgstaller Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alliance Sportsmanagement AG yapmaktadır. Guido Burgstaller, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Guido Burgstaller'nin SK Rapid Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Guido Burgstallerboyu ve yaşı kaç

Guido Burgstaller Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guido Burgstaller isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 13.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Guido Burgstaller Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guido Burgstaller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında BNZ Kärnten U15

1 Temmuz 2004 yılında AKA Kärnten U17

1 Ocak 2006 yılında AKA Kärnten U19

1 Ocak 2007 yılında FC Kärnten

1 Temmuz 2008 yılında FC Magna

1 Temmuz 2011 yılında Rapid Wien

1 Temmuz 2014 yılında Cardiff

30 Ocak 2015 yılında Nürnberg

9 Ocak 2017 yılında Schalke

30 Eylül 2020 yılında St. Pauli

1 Temmuz 2022 yılında Rapid Wien

Guido Burgstaller kimdir

Guido Burgstaller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guido Burgstaller şuan SK Rapid Wien takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ASKÖ Gmünd (1996-2003), FC Kärnten (2003-12/2006)

Guido Burgstaller Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya takımında 19 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 2 gol atmıştır.

Avusturya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 31 Mart 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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Guido Burgstaller nereli

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