Guido Carrillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guido Carrillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guido Carrillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guido Carrillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guido Carrillo 25 Mayıs 1991 tarihinde Magdalena şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Guido Marcelo Carrillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guido Carrillo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Guido Carrillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Guido Carrillo'nin Club Estudiantes de La Plata ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Guido Carrillo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/carrilloguido11

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http://www.instagram.com/guidomcarrillo/

Guido Carrillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Guido Carrillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 18.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Guido Carrillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guido Carrillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Estudiantes

1 Temmuz 2015 yılında Monaco

25 Ocak 2018 yılında Southampton

8 Temmuz 2018 yılında CD Leganés

30 Haziran 2019 yılında Southampton

1 Eylül 2019 yılında CD Leganés

20 Temmuz 2020 yılında Southampton

5 Ekim 2020 yılında Elche CF

30 Ağu 2022 yılında HN S. Longmen

10 Ocak 2023 yılında Estudiantes

Guido Carrillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guido Carrillo şuan Club Estudiantes de La Plata takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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