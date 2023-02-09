Guido Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guido Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Guido Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Guido Herrera ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Guido Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guido Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Guido Herrera

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guido Herrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guido Herrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guido Herrera 29 Şubat 1992 tarihinde Río Cuarto şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Guido Gabriel Herrera şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guido Herrera Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Luis Grillo y Asociados yapmaktadır. Guido Herrera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Talleres futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Talleres takımına 11 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Guido Herrera'nin Club Atlético Talleres ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Guido Herrera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/guidogabrielherreraok/

Guido Herreraboyu ve yaşı kaç

Guido Herrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Guido Herrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Guido Herrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guido Herrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Defensores (VR)

11 Ocak 2016 yılında CA Talleres

1 Eylül 2020 yılında Y. Malatyaspor

19 Aralık 2020 yılında CA Talleres

Guido Herrera kimdir

Guido Herrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guido Herrera şuan Club Atlético Talleres takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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Guido Herrera nereli

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