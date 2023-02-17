Guido Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guido Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guido Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guido Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guido Lopez 27 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Guido Nicolas Lopez Leon şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guido Lopez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Guido Lopez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Alvarado futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Alvarado takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Guido Lopez'nin Club Atlético Alvarado ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guido Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guido Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guido Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guido Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında TOSK Tesanj

26 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında 3 de Febrero

24 Ocak 2023 yılında CA Alvarado

Guido Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guido Lopez şuan Club Atlético Alvarado takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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