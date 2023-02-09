Guido Mainero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guido Mainero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guido Mainero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guido Mainero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guido Mainero 23 Mart 1995 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guido Mainero Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Guido Mainero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Sarmiento (Junin) futbol takımında oynamaktadır. CA Sarmiento (Junin) takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Guido Mainero'nin CA Sarmiento (Junin) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Guido Mainero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/guidomainero/

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Guido Mainero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Guido Mainero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Guido Mainero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guido Mainero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Instituto AC

1 Ocak 2018 yılında Vélez Sarsfield

2 Temmuz 2019 yılında Defensa

30 Haziran 2020 yılında Vélez Sarsfield

18 Kasım 2020 yılında CD Iquique

30 Haziran 2021 yılında Vélez Sarsfield

1 Temmuz 2021 yılında Sarmiento Junin

30 Haziran 2023 yılında Vélez Sarsfield

Guido Mainero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guido Mainero şuan CA Sarmiento (Junin) takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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