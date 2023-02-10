Guido Villar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guido Villar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guido Villar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guido Villar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guido Villar 15 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guido Villar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sebastian Celoria yapmaktadır. Guido Villar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Barracas Central futbol takımında oynamaktadır. CA Barracas Central takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Guido Villar'nin CA Barracas Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Guido Villar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Guido Villar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guido Villar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guido Villar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2015 yılında Olimpo II

1 Ocak 2018 yılında Olimpo

1 Ocak 2023 yılında Barracas C.

31 Aralık 2023 yılında Olimpo

Guido Villar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guido Villar şuan CA Barracas Central takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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