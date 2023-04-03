Guilain Zrankeon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilain Zrankeon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guilain Zrankeon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guilain Zrankeon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guilain Zrankeon 6 Aralık 2001 tarihinde Montfermeil şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Guilain Davis Zrankeon şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guilain Zrankeon Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Guilain Zrankeon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valenciennes FC B futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Guilain Zrankeon'nin Valenciennes FC B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Guilain Zrankeon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guilain Zrankeon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guilain Zrankeon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guilain Zrankeon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Eylül 2020 yılında Tolentino

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Valenciennes B

Guilain Zrankeon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guilain Zrankeon şuan Valenciennes FC B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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