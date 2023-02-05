Guilherme Arana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilherme Arana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Guilherme Arana kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Guilherme Arana ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Guilherme Arana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilherme Arana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Guilherme Arana

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guilherme Arana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guilherme Arana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guilherme Arana 14 Nisan 1997 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Guilherme Arana şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guilherme Arana Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Guilherme Arana, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Atlético Mineiro futbol takımında oynamaktadır. Clube Atlético Mineiro takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Guilherme Arana'nin Clube Atlético Mineiro ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Guilherme Arana Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/guiarana26/

Guilherme Aranaboyu ve yaşı kaç

Guilherme Arana Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Guilherme Arana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 14.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 14.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Guilherme Arana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guilherme Arana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Corinthians

7 Mayıs 2015 yılında Atlético-PR

17 Temmuz 2015 yılında Corinthians

1 Ocak 2018 yılında Sevilla

28 Ağu 2019 yılında Atalanta

28 Ocak 2020 yılında Sevilla

29 Ocak 2020 yılında Atlético-MG

30 Haziran 2021 yılında Sevilla

1 Temmuz 2021 yılında Atlético-MG

Guilherme Arana kimdir

Guilherme Arana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guilherme Arana şuan Clube Atlético Mineiro takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Guilherme Arana Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya takımında 14 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya U23 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Brezilya U20 takımında 6 numaralı formasıyla 1 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Brezilya Olimpiyat takımında 6 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Guilherme Arana nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Son Haberler
Jeffinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeffinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jeffinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeffinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Victor Sa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Sa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Victor Sa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Sa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luis Henrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Henrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luis Henrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Henrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jacob Montes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Montes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jacob Montes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Montes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Beşiktaş yeni transferini açıkladı: Amir Hadziahmetovic resmen kartal oldu
Son dakika | Beşiktaş yeni transferini açıkladı: Amir Hadziahmetovic resmen kartal oldu
Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamıştı! Aylarca yoğun bakımda kalan Ersan Martin'in son hali ortaya çıktı!
Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamıştı! Aylarca yoğun bakımda kalan Ersan Martin'in son hali ortaya çıktı!
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Son dakika | Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Galatasaray'dan yeni rekor! Üst üste 14. galibiyetini aldı
Galatasaray'dan yeni rekor! Üst üste 14. galibiyetini aldı
Kadıköy boğası Serhat Akın'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu...
Kadıköy boğası Serhat Akın'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu...
Pep Guardiola ile tartışan Joao Cancelo'nun yeni takımı belli oldu! Bayern Münih'e imzayı attı
Pep Guardiola ile tartışan Joao Cancelo'nun yeni takımı belli oldu! Bayern Münih'e imzayı attı
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...