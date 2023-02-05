Guilherme Arana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilherme Arana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guilherme Arana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guilherme Arana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guilherme Arana 14 Nisan 1997 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Guilherme Arana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guilherme Arana Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Guilherme Arana, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Atlético Mineiro futbol takımında oynamaktadır. Clube Atlético Mineiro takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Guilherme Arana'nin Clube Atlético Mineiro ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Guilherme Arana Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/guiarana26/

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Guilherme Arana Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Guilherme Arana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 14.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 14.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Guilherme Arana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guilherme Arana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Corinthians

7 Mayıs 2015 yılında Atlético-PR

17 Temmuz 2015 yılında Corinthians

1 Ocak 2018 yılında Sevilla

28 Ağu 2019 yılında Atalanta

28 Ocak 2020 yılında Sevilla

29 Ocak 2020 yılında Atlético-MG

30 Haziran 2021 yılında Sevilla

1 Temmuz 2021 yılında Atlético-MG

Guilherme Arana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guilherme Arana şuan Clube Atlético Mineiro takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Guilherme Arana Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya takımında 14 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya U23 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Brezilya U20 takımında 6 numaralı formasıyla 1 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Brezilya Olimpiyat takımında 6 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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