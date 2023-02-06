Guilherme Augusto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilherme Augusto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guilherme Augusto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guilherme Augusto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guilherme Augusto 13 Nisan 1995 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Guilherme Augusto Vieira dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guilherme Augusto Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prattes Group yapmaktadır. Guilherme Augusto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Guilherme Augusto'nin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Guilherme Augusto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/guilherme11oficial/

Guilherme Augusto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Guilherme Augusto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Guilherme Augusto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guilherme Augusto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Grêmio U20

1 Ocak 2016 yılında EC São José

1 Mayıs 2016 yılında Grêmio

27 Ocak 2017 yılında Botafogo

31 Aralık 2017 yılında Grêmio

4 Ocak 2018 yılında Chapecoense

8 Ağu 2018 yılında Grêmio

14 Ağu 2018 yılında Coritiba FC

31 Aralık 2018 yılında Grêmio

7 Ocak 2019 yılında Sport Recife

5 Aralık 2019 yılında Grêmio

8 Ocak 2020 yılında Al-Faisaly FC

19 Ocak 2022 yılında Al-Dhafra FC

21 Temmuz 2022 yılında Grêmio

Guilherme Augusto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guilherme Augusto şuan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Cotia Futebol Clube (2012-2013), Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (2014-2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.