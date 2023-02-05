Guilherme Camacho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilherme Camacho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guilherme Camacho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guilherme Camacho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guilherme Camacho 2 Mart 1990 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Guilherme de Aguiar Camacho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guilherme Camacho Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Leite yapmaktadır. Guilherme Camacho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos FC futbol takımında oynamaktadır. Santos FC takımına 15 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Guilherme Camacho'nin Santos FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Guilherme Camacho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/guicamach/

Guilherme Camacho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Guilherme Camacho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Guilherme Camacho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guilherme Camacho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Flamengo

1 Ağu 2008 yılında Paraná

1 Kasım 2008 yılında Flamengo

1 Eylül 2010 yılında Goiás EC

1 Aralık 2010 yılında Flamengo

1 Ocak 2011 yılında EC Bahia

1 Aralık 2011 yılında Flamengo

1 Mart 2013 yılında Audax-RJ

1 Mayıs 2013 yılında Flamengo

1 Temmuz 2013 yılında Audax-RJ

1 Mayıs 2014 yılında Flamengo

1 Ocak 2015 yılında Guaratinguetá

5 Mayıs 2015 yılında Botafogo

18 Ocak 2016 yılında GO Audax

25 Mayıs 2016 yılında Corinthians

24 Şubat 2018 yılında Atlético-PR

31 Aralık 2019 yılında Corinthians

15 Haziran 2021 yılında Santos FC

Guilherme Camacho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guilherme Camacho şuan Santos FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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