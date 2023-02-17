Guilherme Desembargador kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilherme Desembargador Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guilherme Desembargador adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guilherme Desembargador Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guilherme Desembargador 28 Mayıs 2004 tarihinde Seixal şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Guilherme Miguel Salgueiro Desembargador şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guilherme Desembargador Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Guilherme Desembargador, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Tondela U19 futbol takımında oynamaktadır. CD Tondela U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Guilherme Desembargador'nin CD Tondela U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Guilherme Desembargador Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guilherme Desembargador isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Guilherme Desembargador Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guilherme Desembargador futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Cova Piedade 17

1 Temmuz 2021 yılında Tondela U19

Guilherme Desembargador Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guilherme Desembargador şuan CD Tondela U19 takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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