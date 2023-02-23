Guilherme Garutti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilherme Garutti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Guilherme Garutti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Guilherme Garutti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Guilherme Garutti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilherme Garutti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Guilherme Garutti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilherme Garutti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guilherme Garutti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guilherme Garutti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guilherme Garutti 8 Mart 1994 tarihinde doğmuştur.  Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Guilherme Gomes Garutti şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guilherme Garutti Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Mioveni futbol takımında oynamaktadır. CS Mioveni takımına 15 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Guilherme Garutti'nin CS Mioveni ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Guilherme Garutti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guilherme Garutti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Guilherme Garutti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guilherme Garutti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2018 yılında AA Anapolina

15 Mayıs 2018 yılında São Caetano

10 Ocak 2019 yılında Boa Esporte

22 Ocak 2019 yılında Portuguesa

9 Ocak 2020 yılında Aparecidense-GO

17 Ağustos 2020 yılında Sertãozinho

15 Eylül 2020 yılında CS Mioveni

Guilherme Garutti kimdir

Guilherme Garutti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guilherme Garutti şuan CS Mioveni takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Guilherme Garutti nereli

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