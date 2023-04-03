Guilherme Henrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilherme Henrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guilherme Henrique adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guilherme Henrique Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guilherme Henrique 6 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Guilherme Henrique da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guilherme Henrique Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JMF Sports yapmaktadır. Guilherme Henrique, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mafra A23 futbol takımında oynamaktadır. CD Mafra A23 takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Guilherme Henrique'nin CD Mafra A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Guilherme Henrique Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guilherme Henrique isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guilherme Henrique Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guilherme Henrique futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Fluminense U20

23 Şubat 2021 yılında Boavista SC

23 Mayıs 2021 yılında Fluminense U20

1 Temmuz 2021 yılında Coimbra

12 Ağustos 2022 yılında Mafra A23

Guilherme Henrique Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guilherme Henrique şuan CD Mafra A23 takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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