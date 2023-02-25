Guilherme İgor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilherme İgor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Guilherme İgor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Guilherme İgor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.