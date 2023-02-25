Guilherme İgor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilherme İgor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guilherme İgor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Guilherme İgor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Guilherme İgor 28 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Guilherme Igor Rocha Vieira şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Guilherme İgor Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Besëlidhja futbol takımında oynamaktadır. Besëlidhja takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Guilherme İgor'nin Besëlidhja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Guilherme İgor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Guilherme İgor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
19 Ocak 2023 yılında Besëlidhja
Guilherme İgor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Guilherme İgor şuan Besëlidhja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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