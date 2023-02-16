Guilherme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilherme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Guilherme kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Guilherme ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Guilherme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilherme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guilherme adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guilherme Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guilherme 13 Nisan 1995 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Guilherme Augusto Vieira dos Santos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guilherme Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prattes Group yapmaktadır. Guilherme, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza Esporte Clube takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Guilherme'nin Fortaleza Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Guilherme Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/guilherme11oficial/

Guilhermeboyu ve yaşı kaç

Guilherme Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guilherme isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Guilherme Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guilherme futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Grêmio U20

1 Ocak 2016 yılında EC São José

1 Mayıs 2016 yılında Grêmio

27 Ocak 2017 yılında Botafogo

31 Aralık 2017 yılında Grêmio

4 Ocak 2018 yılında Chapecoense

8 Ağu 2018 yılında Grêmio

14 Ağu 2018 yılında Coritiba FC

31 Aralık 2018 yılında Grêmio

7 Ocak 2019 yılında Sport Recife

5 Aralık 2019 yılında Grêmio

8 Ocak 2020 yılında Al-Faisaly FC

19 Ocak 2022 yılında Al-Dhafra FC

21 Temmuz 2022 yılında Grêmio

8 Şubat 2023 yılında Fortaleza

31 Aralık 2023 yılında Grêmio

Guilherme kimdir

Guilherme Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guilherme şuan Fortaleza Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cotia Futebol Clube (2012-2013), Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (2014-2015)

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Guilherme nereli

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