Guilherme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilherme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guilherme adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guilherme Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guilherme 21 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Guilherme Willian da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guilherme Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FIRST Football yapmaktadır. Guilherme, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GD Chaves futbol takımında oynamaktadır. GD Chaves takımına 22 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Guilherme'nin GD Chaves ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Guilherme Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guilherme isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Guilherme Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guilherme futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Monção

1 Ocak 2021 yılında Mirandela

1 Temmuz 2021 yılında Vianense

22 Ağu 2022 yılında Chaves

Guilherme Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guilherme şuan GD Chaves takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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