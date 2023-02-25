Guilherme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilherme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Guilherme kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Guilherme ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Guilherme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilherme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Guilherme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilherme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guilherme adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guilherme Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guilherme 21 Mayıs 1991 tarihinde Três Rios şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Guilherme Costa Marques şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guilherme Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Think Ball & Sports Consulting yapmaktadır. Guilherme, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guangzhou City futbol takımında oynamaktadır. Guangzhou City takımına 26 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Guilherme'nin Guangzhou City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guilherme Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/guicostamarques6/

Guilherme Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guilherme isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Guilherme Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guilherme futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2009 yılında Braga U19

1 Temmuz 2010 yılında SC Braga

1 Ekim 2010 yılında Vizela

31 Aralık 2010 yılında SC Braga

1 Ağustos 2011 yılında Gil Vicente

30 Haziran 2012 yılında SC Braga

1 Temmuz 2012 yılında Braga B

1 Temmuz 2013 yılında Olé Brasil

14 Ocak 2014 yılında Legia Varşova

31 Aralık 2014 yılında Olé Brasil

29 Ocak 2015 yılında Legia Varşova

16 Ocak 2018 yılında Benevento

1 Temmuz 2018 yılında GD Alvarenga

8 Ağustos 2018 yılında Y. Malatyaspor

30 Haziran 2019 yılında GD Alvarenga

18 Temmuz 2019 yılında Y. Malatyaspor

30 Ocak 2020 yılında GD Alvarenga

31 Ocak 2020 yılında Trabzonspor

30 Eylül 2020 yılında GD Alvarenga

1 Ekim 2020 yılında Göztepe

18 Ocak 2021 yılında GD Alvarenga

26 Şubat 2021 yılında GZ City

Guilherme kimdir

Guilherme Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guilherme şuan Guangzhou City takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Paraíba do Sul FC (2008-2009), Sporting Braga (2009-2010)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Guilherme nereli

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