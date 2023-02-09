Guilherme Lazaroni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilherme Lazaroni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guilherme Lazaroni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guilherme Lazaroni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guilherme Lazaroni 18 Kasım 1992 tarihinde Rio Claro şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Guilherme Henrique dos Reis Lazaroni şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guilherme Lazaroni Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Forza Carreira Esportiva yapmaktadır. Guilherme Lazaroni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Vitória futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Vitória takımına 25 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Guilherme Lazaroni'nin Esporte Clube Vitória ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guilherme Lazaroni Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/guilhermelazaroni/

Haberin Devamı

Guilherme Lazaroni Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Guilherme Lazaroni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Guilherme Lazaroni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guilherme Lazaroni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Tombense

1 Mayıs 2013 yılında Fortaleza

1 Mart 2014 yılında Figueirense FC

1 Şubat 2015 yılında Portimonense

30 Haziran 2015 yılında Figueirense FC

28 Ocak 2016 yılında Linense-SP

8 Mayıs 2016 yılında Figueirense FC

23 Haziran 2016 yılında Red Bull

30 Kasım 2016 yılında Figueirense FC

13 Temmuz 2018 yılında Portimonense

31 Ocak 2019 yılında Sport Recife

31 Aralık 2019 yılında Portimonense

1 Ocak 2020 yılında Ponte Preta

31 Ocak 2021 yılında Portimonense

3 Ağu 2021 yılında Novorizontino

25 Mart 2022 yılında EC Vitória

Guilherme Lazaroni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guilherme Lazaroni şuan Esporte Clube Vitória takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.