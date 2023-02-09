Guilherme Madruga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilherme Madruga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guilherme Madruga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guilherme Madruga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guilherme Madruga 11 Kasım 2000 tarihinde Campo Grande şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Guilherme Miranda Madruga Gomes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guilherme Madruga Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Casa Soccer/EL yapmaktadır. Guilherme Madruga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Botafogo Futebol Clube (SP) takımına 7 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Guilherme Madruga'nin Botafogo Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 10 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Guilherme Madruga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Guilherme Madruga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Guilherme Madruga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guilherme Madruga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Aralık 2022 yılında Botafogo-SP

10 Aralık 2023 yılında Desp. Brasil

Guilherme Madruga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guilherme Madruga şuan Botafogo Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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