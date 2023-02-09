Guilherme Mantuan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilherme Mantuan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guilherme Mantuan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guilherme Mantuan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guilherme Mantuan 2 Ağu 1997 tarihinde São Caetano do Sul şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guilherme Mantuan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Guilherme Mantuan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Botafogo Futebol Clube (SP) takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Guilherme Mantuan'nin Botafogo Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 5 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Guilherme Mantuan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/gmantuan/

Guilherme Mantuan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Guilherme Mantuan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Guilherme Mantuan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guilherme Mantuan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Corinthians

1 Ocak 2019 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2019 yılında Corinthians

13 Ocak 2020 yılında Oeste FC-SP

25 Ağu 2020 yılında Corinthians

15 Eylül 2020 yılında Gil Vicente

19 Ocak 2022 yılında Botafogo-SP

Guilherme Mantuan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guilherme Mantuan şuan Botafogo Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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