Guilherme Matos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilherme Matos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guilherme Matos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guilherme Matos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guilherme Matos 18 Kasım 2001 tarihinde Luís Eduardo Magalhães şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Guilherme de Jesus Matos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guilherme Matos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Guilherme Matos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Novorizontino (SP) futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Novorizontino (SP) takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Guilherme Matos'nin Grêmio Novorizontino (SP) ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Guilherme Matos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guilherme Matos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Guilherme Matos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guilherme Matos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Palmeiras U20

31 Aralık 2019 yılında Novorizont. U20

10 Mayıs 2021 yılında Cruzeiro U20

30 Kasım 2021 yılında Novorizont. U20

1 Ocak 2022 yılında Novorizontino

3 Ocak 2022 yılında América-RN

1 Mart 2022 yılında Novorizontino

Guilherme Matos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guilherme Matos şuan Grêmio Novorizontino (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Grêmio Novorizontino (SP) (2018,2020), Sociedade Esportiva Palmeiras (2019), Cruzeiro Esporte Clube (2020-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.