Guilherme Montoia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilherme Montoia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guilherme Montoia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Guilherme Montoia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Guilherme Montoia 14 Eylül 2003 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Guilherme Manuel Serrão Montóia şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Guilherme Montoia Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportsbloom yapmaktadır. Guilherme Montoia, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SL Benfica A23 futbol takımında oynamaktadır. SL Benfica A23 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Guilherme Montoia'nin SL Benfica A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Guilherme Montoia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/g_montoia/
Guilherme Montoia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Guilherme Montoia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Benfica Sub-15
1 Temmuz 2018 yılında Benfica U17
1 Temmuz 2019 yılında Benfica U19
1 Temmuz 2020 yılında Benfica A23
Guilherme Montoia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Guilherme Montoia şuan SL Benfica A23 takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.
Guilherme Montoia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz U20 takımında 15 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.
Portekiz U17 takımında 15 numaralı formasıyla 8 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
Portekiz U16 takımında 5 numaralı formasıyla 27 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.
Portekiz U15 takımında 5 numaralı formasıyla 24 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
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