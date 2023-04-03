Guilherme Montoia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilherme Montoia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Guilherme Montoia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Guilherme Montoia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.