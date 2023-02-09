Guilherme Parede kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilherme Parede Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guilherme Parede adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guilherme Parede Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guilherme Parede 19 Eylül 1995 tarihinde Nova Andradina şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Guilherme Parede şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guilherme Parede Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Guilherme Parede, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vila Nova Futebol Clube (GO) futbol takımında oynamaktadır. Vila Nova Futebol Clube (GO) takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Guilherme Parede'nin Vila Nova Futebol Clube (GO) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guilherme Parede Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gparede77/

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Guilherme Parede Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Guilherme Parede isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 675 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

Guilherme Parede Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guilherme Parede futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Mayıs 2017 yılında Ypiranga-RS

1 Kasım 2017 yılında Coritiba FC B

3 Ocak 2018 yılında Coritiba FC

1 Ocak 2019 yılında Internacional

31 Aralık 2019 yılında Coritiba FC

31 Ocak 2020 yılında CA Talleres

4 Ağu 2020 yılında Vasco da Gama

3 Kasım 2020 yılında CA Talleres

25 Ocak 2022 yılında Juventude

31 Aralık 2022 yılında CA Talleres

18 Ocak 2023 yılında Vila Nova FC

1 Aralık 2023 yılında CA Talleres

Guilherme Parede Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guilherme Parede şuan Vila Nova Futebol Clube (GO) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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