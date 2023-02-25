Guilherme Pato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilherme Pato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guilherme Pato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guilherme Pato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guilherme Pato 17 Şubat 2001 tarihinde Quaraí şehrinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Guilherme Nunes Rodrigues şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guilherme Pato Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OTB Sports yapmaktadır. Guilherme Pato, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Guilherme Pato'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guilherme Pato Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gpato_/

Guilherme Pato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guilherme Pato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guilherme Pato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guilherme Pato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Internacional

24 Ağustos 2020 yılında Ponte Preta

31 Ocak 2021 yılında Internacional

19 Mart 2021 yılında Cuiabá-MT

31 Aralık 2021 yılında Internacional

11 Ocak 2022 yılında Neftçi Baku

15 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Guilherme Pato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guilherme Pato şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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