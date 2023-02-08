Guilherme Pira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilherme Pira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guilherme Pira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guilherme Pira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guilherme Pira 7 Temmuz 2000 tarihinde Piracicaba şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Guilherme Henrique Silva Gonçalves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guilherme Pira Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGON yapmaktadır. Guilherme Pira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Atlética Ponte Preta futbol takımında oynamaktadır. Associação Atlética Ponte Preta takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Guilherme Pira'nin Associação Atlética Ponte Preta ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Guilherme Pira Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Guilherme Pira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Guilherme Pira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guilherme Pira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Mayıs 2021 yılında Internacional

10 Eylül 2021 yılında Manaus FC

7 Aralık 2021 yılında Internacional

9 Haziran 2022 yılında Manaus FC

5 Ekim 2022 yılında Internacional

1 Ocak 2023 yılında Ponte Preta

Guilherme Pira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guilherme Pira şuan Associação Atlética Ponte Preta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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