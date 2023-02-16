Guilherme Rend kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilherme Rend Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guilherme Rend adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guilherme Rend Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guilherme Rend 24 Temmuz 1998 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Guilherme Ribeiro Rend şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guilherme Rend Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talents Sports yapmaktadır. Guilherme Rend, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Centro Sportivo Alagoano (AL) futbol takımında oynamaktadır. Centro Sportivo Alagoano (AL) takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Guilherme Rend'nin Centro Sportivo Alagoano (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guilherme Rend Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guilherme Rend isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guilherme Rend Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guilherme Rend futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2019 yılında Toledo EC

23 Nisan 2019 yılında Athletico-PR B

7 Haziran 2019 yılında Jacuipense-BA

8 Temmuz 2019 yılında EC Vitória

31 Aralık 2021 yılında Jacuipense-BA

8 Nisan 2022 yılında Chapecoense

18 Temmuz 2022 yılında Jacuipense-BA

19 Temmuz 2022 yılında Tombense

31 Aralık 2022 yılında Jacuipense-BA

2 Ocak 2023 yılında CSA

31 Aralık 2023 yılında Jacuipense-BA

Guilherme Rend Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guilherme Rend şuan Centro Sportivo Alagoano (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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