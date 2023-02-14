Guilherme Schettine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilherme Schettine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guilherme Schettine adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guilherme Schettine Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guilherme Schettine 10 Ekim 1995 tarihinde Gama şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Guilherme Schettine Guimarães şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guilherme Schettine Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccersport yapmaktadır. Guilherme Schettine, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grasshopper Club Zürih futbol takımında oynamaktadır. Grasshopper Club Zürih takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Guilherme Schettine'nin Grasshopper Club Zürih ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Guilherme Schettine Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Guilherme Schettine isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Guilherme Schettine Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guilherme Schettine futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Atlético-PR B

22 Temmuz 2015 yılında Guaratinguetá

21 Ekim 2015 yılında Atlético-PR B

21 Ocak 2016 yılında Portuguesa

31 Ağu 2016 yılında Atlético-PR B

31 Ocak 2017 yılında Santa Clara

30 Haziran 2017 yılında Atlético-PR B

1 Temmuz 2017 yılında Santa Clara

12 Ocak 2018 yılında Al-Batin FC

30 Haziran 2018 yılında Santa Clara

7 Temmuz 2018 yılında Dibba Fujairah

1 Ocak 2019 yılında Santa Clara

3 Ağu 2020 yılında SC Braga

1 Şubat 2021 yılında UD Almería

30 Haziran 2021 yılında SC Braga

6 Temmuz 2021 yılında Vizela

30 Haziran 2022 yılında SC Braga

25 Temmuz 2022 yılında Grasshoppers

30 Haziran 2023 yılında SC Braga

Guilherme Schettine Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guilherme Schettine şuan Grasshopper Club Zürih takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

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