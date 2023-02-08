Guilherme Souza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilherme Souza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guilherme Souza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guilherme Souza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guilherme Souza 27 Eylül 1996 tarihinde Mogi das Cruzes şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Guilherme Henrique de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guilherme Souza Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Guilherme Souza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Atlética Ponte Preta futbol takımında oynamaktadır. Associação Atlética Ponte Preta takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Guilherme Souza'nin Associação Atlética Ponte Preta ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Guilherme Souza Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Guilherme Souza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Guilherme Souza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guilherme Souza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Haziran 2022 yılında Piracicaba

1 Ağu 2022 yılında Ponte Preta

Guilherme Souza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guilherme Souza şuan Associação Atlética Ponte Preta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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